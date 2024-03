"Rilanceremo Castelfranco dopo anni di abbandono". Corsa a sindaco di Fabio Mini

"Una svolta netta, c’è bisogno di cambiare dopo ventinove anni: Castelfranco deve voltare pagina e noi siamo qui per questo". Parole nette e un progetto chiaro quello di Fabio Mini, candidato sindaco del centrodestra per le elezioni amministrative a Castelfranco. "Negli ultimi 30 anni Castelfranco ha visto soltanto crisi e decadenza – ha aggiunto Mini, presentando ufficialmente la sua corsa –. La decadenza ha avuto un unico denominatore comune: l’amministrazione comunale, da 29 anni abbiamo in Comune le stesse persone. Il centro è in preda del degrado". la candidatura di Mini è sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. "Siamo apertissimi al confronto – ha aggiunto Mini – con le formazioni civiche che si stanno affacciando su questa tornata elettorale e che, apprendiamo con molto favore, hanno la volontà di incontrarsi con noi per valutar e un percorso da condividere". La corsa è dunque ai ranghi di partenza p verso le urne del prossimo giugno quando anche Castelfranco, come gran parte dei Comuni del territorio, andrà alle urne per decidere quale amministrazione dovrà gestire il territorio per i prossimi cinque anni. Il centrodestra, qui, come in altre città del Cuoio è intenzionato a scardinare il centrosinistra al potere da decenni.

Alla presentazione sono intervenuti, fra gli altri, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Francesco Torselli, il consigliere regionale FdI Diego Petrucci, il coordinatore provinciale FdI Serena Bulleri, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale e coordinatore provinciale Elena Meini è il coordinatore provinciale di Forza Italia Lorenzo Palladini.