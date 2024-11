Rigenerazione urbana, il piano. Quattro centri storici alleati

CALCINAIA

Inizia a diventare realtà l’Ecosistema culturale Valdera nord Monte Pisano. Dopo il finanziamento regionale e il lungo percorso partecipativo che ha coinvolto i Comuni di Calcinaia (ente capofila), Buti, Bientina e Vicopisano è stata aperta la procedura di appalto per i servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione del polo didattico e museale. Quella attuale è una fase che può essere definita di progettazione avanzata dato che esiste già un masterplan di ciò che dovrà essere realizzato. Il progetto nello specifico prevede il recupero e il restauro della Torre degli Upezzinghi e del Palazzo del Capitano e la riqualificazione degli spazi lungo fiume per consentire un accesso al parco fluviale.

"Il palazzo del Capitano verrà integralmente restaurato e destinato ad accogliere mostre ed eventi culturali – si legge nel documento –. L’accesso ai diversi piani sarà garantito da un ascensore e dalla nuova scala che sarà realizzata internamente alla torre degli Upezzinghi. Quest’ultima diventerà elemento di attrazione grazie alla sua terrazza belvedere da cui si potrà godere di una vista panoramica sul paesaggio dell’Ecosistema". Oggetto dell’affidamento sono i servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, la redazione della relazione geologica, la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Un progetto di rigenerazione che riguarda quattro centri storici e che fa parte delle 13 strategie territoriali adottate dalla Regione Toscana (finanziati con alcuni milioni di euro di fondi europei) per offrire risposte concrete sul piano della rigenerazione urbana e della pianificazione urbanistica. L’obiettivo oltre la riqualificazione dei quattro centri e la valorizzazione di alcuni luoghi di interesse è la definizione ed il rafforzamento di una rete sociale e culturale che connetta e avvicini Calcinaia, Buti, Bientina e Vicopisano.