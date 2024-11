Rifiuti tessili, scatta anche il servizio a domicilio

Pontedera, 13 novembre 2024 – Cambiano le regole e il sistema di conferimento dei rifiuti tessili nel territorio di Pontedera dove il Comune ha deciso di rimuovere i cassonetti gialli dalle strade e di introdurre un nuovo sistema di raccolta che prevederà due modalità. L’obiettivo sarà rendere più efficiente e sostenibile la gestione dei rifiuti tessili, offrendo alternative semplici e accessibili per il conferimento e riducendo il rischio di abbandono nelle strade.

Per chi sceglierà la prima opzione sarà possibile portare direttamente al centro di raccolta comunale in via Don Mei: indumenti, asciugamani, tovaglie, tende, scarpe, cinture, borse e altri capi, in buono stato o usurati durante l’orario di apertura dalle ore 7:30 alle ore 19:30 e dal lunedì al sabato, senza necessità di prendere appuntamento. Per la seconda opzione invece, come grande novità, Geofor permetterà ai cittadini di prenotare il ritiro dei rifiuti tessili tramite l’app Rciclo, accedendo dal sito web o chiamando il numero verde 800 959 095. Al momento della prenotazione, verrà dunque comunicato all’utente la data del ritiro e la fascia oraria che avverrà sempre durante la mattina. Tuttavia i rifiuti tessili quali vestiti, coperte, lenzuola, piumoni e oggetti in cuoio, dovranno essere raccolti in massimo quattro sacchi neri, contrassegnati con la scritta ritiro Geofor e il codice identificativo ricevuto al momento della prenotazione. “Si tratta di un miglioramento del servizio nell’ottica di una collaborazione con Geofor - ha dichiarato l’assessore, Alessandro Puccinelli - Abbiamo gli strumenti per il conferimento corretto e quando ci imbattiamo in episodi di degrado, la prima cosa da fare è stigmatizzare i comportamenti scorretti” Geofor ci tiene a precisare che i rifiuti tessili dovranno essere asciutti e non contaminati da sostanze come grassi o sostanze chimiche e che saranno esclusi materiali non tessili come scarponi da sci, borse in plastica, tappeti, moquette e materassi.

“Il protagonista è il cittadino - ha precisato l’amministratore delegato di Geofor, Paolo Vannozzi - Tenere in ordine è più facile che rimettere in ordine e con i nostri operatori verremo a ritirare i rifiuti sotto casa, semplificando il conferimento e favorendo il recupero e il riciclo.” La collaborazione dei cittadini sarà cruciale per garantire il successo di questo nuovo sistema che punta a valorizzare i materiali per il riciclo e a migliorare il decoro urbano.