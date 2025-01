Rifiuti abbandonati, continuano le segnalazioni: "Anche il forno"

Continuano incessanti le segnalazioni da parte dei cittadini che segnalano rifiuti abbandonati negli angoli più o meno in vista di strade e piazze. Mobili, pezzi di auto, vestiti e elettrodomestici piccoli e grandi lasciati ovunque. Tante le segnalazioni nelle zone in Oltrera e Stazione-Villaggi. Non va meglio alla Bellaria dove una residente ha fatto notare, sui sociale, la presenza di un forno da incasso. "Ora siamo arrivati al culmine con questo splendido forno da incasso... e sottolineo che quando ho fatto la foto era già passato il mezzo della Geofor che ha rimosso tutto il resto dei rifiuti che erano depositati sopra... trovo ingiusto che i cittadini onesti che fanno scrupolosame la differenziata si trovino a dover calcolare quante volte mettere fuori il bidone del residuo secco per non vedere un aumento sulla tassa rifiuti che è già salatissima", segnala la residente. E non mancano le prese di posizione contro questi gesti incivili che si ripetono.