Ricostruzione mura Cambia la viabilità

Da domani, 13 gennaio, scattano i lavori di ricostruzione alle mura di San Felice, che si protrarranno fino alle fine di luglio. Ecco le modifiche alla viabilità: divieto di transito veicolare in viale Lorenzini nel tratto interessato dai lavori. Sarà consentito il passaggio, ai mezzi di soccorso e di polizia, e ai veicoli necessari per le operazioni di cantiere. Scattano il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di piazza del Bastione (sotto il parco pubblico) e via Gabriele D’Annunzio, e l’interdizione del parcheggio adiacente a Porta San Felice, che diventerà area di cantiere. E’ prevista la disattivazione del varco della zona a traffico limitato di Porta a Selci per consentire il transito ordinario verso Porta Fiorentina ( disattivato il varco), mentre rimarrà in funzione il varco di Porta San Francesco.