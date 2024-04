Trovato morto nel letto a 23 anni. Il basket piange Riccardo Fadda

Calcinaia (Pisa), 11 aprile 2024 - Una tragedia impossibile da accettare. Una famiglia distrutta dal dolore e un’intera comunità scossa. Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto, ieri mattina, nel suo letto. Si chiamava Riccardo Fadda e abitava con i genitori e la sorella in via Sant’Ubaldesca a Calcinaia, a due passi dal palazzetto dello sport che l’aveva visto per tanti anni protagonista sul campo di basket prima come giocatore e poi come istruttore minibasket. Ora il giovane era ufficiale di gara del Gap Pisa.

Si era ritagliato questo impegno nel mondo che amava, quello del basket, ma aveva dovuto lasciare il ruolo di istruttore per gli impegni di studio. Il corpo senza vita è stato trovato dai familiari. La salma, dopo l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, è stata trasferita alla medicina legale per gli accertamenti. Tra le varie ipotesi, ci sono anche quelle di un malore o di uno shock anafilattico.

"Siamo stravolti nell’annunciare la scomparsa di Riccardo Fadda – si legge in un post del Basket Calcinaia – Non ci sono parole per esprimere il dolore e l’angoscia di questi momenti. Ci possiamo solo stringere forte alla sorella Francesca, nostra colonna del minibasket e del Summer Camp e ai genitori Pietro e Silvia, ai quali va l’affetto e il cordoglio di tutta la nostra società in questo momento così tragico". "Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di un nostro giovanissimo concittadino – scrive il sindaco Cristiano Alderigi – Riccardo ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità, come atleta e istruttore del Basket Calcinaia. Condoglianze alla famiglia". Cordoglio anche dal Gap Pisa: "Ci stringiamo alla famiglia, ai suoi amici e a tutti i suoi cari".

g.n.