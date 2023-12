Riaperte le strade franate. Vie Costa e Porticciola e Repubblica a senso unico

Via Costa a Santa Maria a Monte, via Porticciola e via della Repubblica (a senso unico in uscita dal centro storico) a Montecalvoli sono state riaperte al traffico. Era una notizia molto attesa. "A seguito degli interventi di messa in sicurezza, effettuati dall’amministrazione comunale, in conseguenza della frana sviluppatasi in via Costa nel corso degli eventi meteo dello scorso 2 novembre, è possibile riaprire la strada al traffico – scrive la sindaca Manuela Del Grande – Non vi sono limitazioni nella viabilità. Si raccomanda comunque di mantenere una velocità adeguata allo stato dei luoghi". Le due vie di Montecalvoli sono state riaperte giovedì scorso.