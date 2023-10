Razzia di offerte nella chiesa di Corazzano

Un altro furto per la parrocchia di Santa Maria in valdegola. Dopo il colpo del mese scorso a Moriolo, stavolta, è toccato alla chiesa di Corazzano. Lo rende noto il parroco Don Simone Meini. "Nella scorsa settimana da mercoledì a sabato – spiega il sacerdote – , ce ne siamo accorti domenica mattina, è stata forzata la cassetta delle offerte delle candele in chiesa Sant’Eurosia a Corazzano". Poi un appello: "Se avete bisogno, prima di fare danni chiedete al parroco – dice don Meini – e per quanto sarà possibile vi aiuteremo prima di farci spendere per fare i lavori nel rimettere tutto apposto". Inoltre, conclude il sacerdote: "Non vorremmo arrivare a spendere soldi per allarmi e videosorveglianza che possiamo utilizzare per altre necessità". Spesso, le incursioni dei ladri costano di più per i danni che lasciano che per quello che portano via.

C. B.