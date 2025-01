Raid dei ladri nelle case: "Una raffica di furti"

"Viviamo nella paura, i furti a Fornacette sono sempre di più e dalle istituzioni non abbiamo ricevuto nessuna risposta". È lo sfogo di un residente a Fornacette, Salvatore Lopiano, che si fa portavoce di un gruppo di residenti che nelle ultime settimane hanno ricevuto nelle proprie abitazioni visite indesiderate. "Da Natale ad oggi sono state visitate almeno 7 o 8 abitazioni – dice – in questi giorni ci siamo confrontati e abbiamo notato che le intrusioni si concentrano quasi sempre nella stessa fascia oraria, dalle 18.30 alle 19.30 circa. Ed incrociando i filmati di alcune telecamere sembrerebbe che si tratti anche delle stesse persone. In casa mia sono entrati l’altra settimana rompendo la finestra ma senza portare via niente, pare che questi ladri cerchino solo soldi e oro". Quindi un appello alle istituzioni per fare qualcosa e riportare sicurezza nel quartiere. "Abbiamo mandato mail e Pec in Comune, al sindaco e agli assessori ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta e questo ci dispiace – spiega – vorremo sapere se gli amministratori pubblici sono al corrente di questa situazione di insicurezza e che provvedimenti intenderebbero prendere per arginare questa escalation di furti. Ci piacerebbe si potesse programmare un incontro o comunque un dialogo con la giunta. Siamo disposti anche a fare una raccolta firme e a chiedere un tavolo al Prefetto. Non possiamo più vivere nella paura". In particolare sono coinvolte via del Battaglione e vie limitrofe. Sia tramite i social che dal vivo i vicini hanno iniziato a confrontarsi e sarebbero intenzionati anche a prendere provvedimenti da soli per salvaguardare le proprie abitazioni e le proprie famiglie. "Possiamo anche potenziare il nostro servizio di videosorveglianza o passare alla vigilanza di quartiere ma prima vogliamo capire dalle istituzioni se e come intendono agire".

l.b.