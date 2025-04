Il ponte alla Fraschetta, i lavori: "Riaperto dopo la frana di marzo"

Il ponte, danneggiato in modo significativo dalle piene del fiume Cascina, è stato oggetto di un intervento straordinario coordinato dal Comune di Terricciola, in collaborazione con il Comune di Casciana Terme-Lari. Dopo i danni del maltempo, la conseguente chiusura forzata e al termine di intensi lavori di verifica e messa in sicurezza, il ponte in località Fraschetta è tornato finalmente accessibile. Le prove tecniche, affidate all’ingegner Marco Palazzuoli, hanno evidenziato l’idoneità del ponte al transito fino a un carico massimo di 12 tonnellate, consentendo quindi la ripresa della circolazione veicolare e pedonale, con alcune importanti limitazioni a tutela della sicurezza degli utenti.

Il traffico sarà regolato da senso unico alternato a vista: il limite di velocità lungo il tratto interessato è fissato a 15 chilometri orari. Il Comune di Terricciola, in accordo con Casciana Terme-Lari, ha assunto la gestione diretta delle verifiche e degli interventi necessari, vista la forte valenza strategica dell’infrastruttura per la mobilità locale e per l’accesso alle attività economiche.

"Ringrazio i cittadini e le cittadine per la pazienza dimostrata in questi mesi. Fin dal primo giorno utile - dice il sindaco, Matteo Arcenni - il Comune di Terricciola ha lavorato assiduamente in modo da garantire la riapertura del ponte nel minor tempo possibile. In poco più di un mese abbiamo ripristinato la viabilità a fronte di una situazione che pareva davvero impossibile da risolvere. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro straordinario degli uffici e degli operai comunali, che ringrazio per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati. Ringrazio in particolare l’ufficio tecnico comunale coordinato dall’architetto Fausto Condello".