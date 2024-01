Quando la musica è dalla parte del torto

CAPANNOLI

Dome la Muerte sarà protagonista al teatro di Capannoli, per la nuova stagione teatrale 2024 che inaugura il 13 gennaio alle 21.30. Dome La Muerte è un leggendario chitarrista dell’underground italiano che arriva al teatro di Capannoli con ‘’Dalla parte del torto’’. Uno di quei musicisti sognatori che hanno pensato di rivoluzionare la società, raddrizzandola ‘’a cazzotti“ con suoni allucinanti. "Migliaia di concerti sudati sino alla disidratazione, estenuanti registrazioni in studio, sostanze psicoattive al limite della sopportazione umana, feste notturne concluse dall’arrivo della polizia, risse, arresti e deliri comunitari, sesso libero, amori stratosferici e incontri cruciali con Allen Ginsberg, Joe Strummer, Nico dei Velvet Underground e il poeta militante cheyenne Lance Henson. La descrizione dello spettacolo. Anima di band leggendarie e vera icona della controcultura. Con l’artista dialogherà Luca Doni: non è solo un giornalista, dj e critico musicale, ma nche un testimone di ciò che è successo nella musica e nella società negli ultimi 50 anni; attualmente è direttore di Punto Radio dalle cui antenne continua a far scoprire al pubblico "cose - assicura la nota dello spettacolo - che non ascolterete in Rai o Mediaset"".