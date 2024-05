"Pulizia e sicurezza. E tre mini-poli per le Primarie"

1 "La Montopoli del 2050 sarà accogliente, pulita, attrattiva, sicura, una Montopoli che ha saputo valorizzare il proprio patrimonio storico culturale, che ha servizi efficienti e una viabilità adeguata, con spazi aggregativi per giocare e per fare attività fisica, una Montopoli solidale e partecipativa, in cui è piacevole vivere e lavorare.

Occorrerà sviluppare un piano che integri urbanistica, mobilità, manutenzione, verde pubblico, servizi, infrastrutture, sicurezza, turismo e cura del territorio assicurando un equilibrio tra ambiente antropizzato e rispetto ambientale".

2 "Al fine di ottenere il marchio di qualità turistico ambientale (Bandiera Arancione) e l’attestato di De.Co-Denominazione comunale di origine per i prodotti agroalimentari e artigianali coinvolgeremo esperti di settore per sviluppare un piano di marketing che tenga conto del patrimonio artistico culturale e commerciale, delle eccellenze e tradizioni locali, delle strutture ricettive, dei servizi alla comunità e di trasporto, oltre a sviluppare sinergie tra gli operatori al fine di creare una economia circolare".

3 "Visto il trend demografico degli ultimi anni e i recenti investimenti effettuati sui plessi di Marti e dell’Angelica, riteniamo che la soluzione più opportuna sia quella di organizzare la formazione primaria su tre mini-poli. Utilizzando a pieno gli edifici già adeguati, si prevede la costruzione di una sola nuova scuola da ubicare nell’area occupata dall’attuale magazzino comunale. Un edificio realizzabile in tempi brevi per l’assenza di vincoli ambientali e insistente su una proprietà già comunale".

4 "Montopoli ha due borghi storici di pregio che devono essere valorizzati affinché il turismo diventi una opportunità di rilancio economico, con uno sguardo anche alle frazioni. Le zone artigianali possono essere ulteriormente potenziate realizzando un collegamento diretto tra le stesse. Pensando al futuro per i giovani ci immaginiamo un polo di formazione per rilanciare lo sviluppo dell’artigianato".