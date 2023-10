Pubblica Assistenza dona un’ambulanza

Un aiuto concreto della Pubblica Assistenza di Fornacette verso il Senegal. Si tratta di un mezzo di soccorso e di trasporto per le persone diversamente abili: un Fiat Doblò, non più circolante in Italia per le nuove normative, ma ancora funzionante e dotato di una pedana che in Senegal può facilitare la vita dei disabili di Touba, per gli spostamenti e le visite all’ospedale. La donazione sarà curata dall’associazione Touba Ca Kanam che opera in Senegal, con sede nella città Santa di Touba, la seconda città per il numero di abitanti . "Un grande ringraziamento alla presidente della Pubblica Assistenza di Fornacette, Serena Bani, a tutti i volontari" scrive Mouhamed Ali Ndiaye per la comunità senegalese.