Progetto Anima: "Un successo da far crescere"

Ancora una stagione di successi quella siglata Anima di Volterra, il progetto ideato e voluto dalla Fondazione Crv, dalla parrocchia della Basilica della Cattedrale e gestito da Opera Laboratori. "La Fondazione è particolarmente orgogliosa di aver dato luogo al progetto Anima di Volterra insieme agli altri partner –afferma Roberto Pepi presidente della Fondazione Crv – che a oggi ha generato ben 7 posti di lavoro ex novo per giovani del territorio, oltre alla soddisfazione di aver arricchito l’offerta culturale della città con visite a monumenti. La città potrebbe essere configurata come un distretto della cultura, ossia un luogo di confronto e progettazione con al centro il tema della cultura intesa come strumento per lo sviluppo strategico del territorio e delle politiche sociali ed economiche".