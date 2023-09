Pro Volterra: Il Trekking Urbano a Volterra

In occasione dell’equinozio d’autunno e per salutare l’estate, l’associazione Pro Volterra organizza domani un trekking urbano tra i monumenti del centro storico della città, con la guida di Claudio Gazzarri. Il tour, di circa 2 ore, partirà alle 17.30 dall’acropoli di Castello e dal suo santuario e si concluderà in piazza San Giovanni, attraversando le fasi costruttive della Fortezza Medicea, il crocevia dei Marchesi Baldinotti con le loro torri, le peculiarità della porta all’Arco, la storia degli edifici che si trovano in piazza dei Priori e piazza San Giovanni. La partecipazione è gratuita e il ritrovo è fissato al parco archeologico Enrico Fiumi (ingresso dal lato piazza dei Priori). Sarà una passeggiata scandita dalla narrazione delle vicende storiche che hanno determinato l’impianto urbanistico che ancora caratterizza la città, con attenzione al periodo etrusco, romano e medievale.