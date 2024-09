Primi disagi per traffico intenso sulla tabella di marcia dei bus scolastici

Pontedera, 18 settembre 2024 – Autolinee Toscane informa che in questi primi giorni del nuovo anno scolastico 2024-2025 i servizi Tpl stanno riscontrando problemi da traffico veicolare per le corse del mattino in arrivo a Pisa e a Pontedera da varie direttrici. I servizi sono programmati per arrivare nella fascia 7.30-7.45. Tuttavia, a causa del traffico che si registra lungo le direttrici di ingresso accumulano ritardi, per cui, spesso, arrivano intorno alle ore 7.50-8.05. A causa di queste ragioni non dipendenti da Autolinee Toscane, accade pertanto che gli studenti possano arrivare in ritardo per l’inizio delle lezioni.

In particolare, su Pontedera, la chiusura del ponte alla Botte, determina la deviazione del traffico su ponte alla Navetta, per cui tutte le autolinee del settore nord, linee 140, 142, 181, E7, 240, 250 registrano ritardi notevoli in arrivo sia alla fermata di via Veneto al Villaggio scolastico che, di conseguenza all’Autostazione e poi al Palazzo Blu e anche per le scuole di Cascina.

Autolinee Toscane registra una analoga situazione critica anche dalla direzione sud in ingresso a Pontedera, tra Ponsacco e Pontedera (linee 380, 400, 410, 450, 460, 500), e sulla Toscoromagnola da La Rotta per Pontedera (linee 210 e 220). Su Pisa, le direttrici più critiche in ingresso sono la Toscoromagnola (linee 190, 160, 150), la Vicarese (linee 120, 130), l’Aurelia (linee 80, 85), e l’ingresso da via di Gello (linee 60 e 70). Autolinee Toscane sta monitorando costantemente la situazione e ha già provveduto a informare delle criticità emerse le istituzioni competenti.

Autolinee Toscane ricorda che gli orari e le corse del TPL sono programmati sulla base delle indicazioni delle istituzioni che si basano sugli orari di ingresso e uscita definitivi (e non provvisori) dei vari istituti scolastici.