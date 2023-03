Presentazione libri e laboratori

Continuano gli appuntamenti del cartellone, organizzato per il mese di marzo dal Comune di Montopoli in Val d’Arno, "Una, nessuna, centomila". Oggi alle 18 la biblioteca comunale ospiterà la presentazione del libro "Nata due volte. Quando le scelte più difficili rendono più forti" di Elisa Petri, Carmignani editrice. Oltre agli appuntamenti ci sono i progetti di valorizzazione delle figure femminili. È in partenza il corso - laboratorio di scrittura di genere femminile, condotto da Micol Carmignani. Gli incontri si terranno i lunedì dalle 18 alle 19.30 il 20 marzo, 3 aprile, 17 aprile e 8 maggio. Corso gratuito. Prenotazioni: 0571 449008, o [email protected]