Poste chiuse da novembre. L’attacco del sindaco: "Mancanza di rispetto"

CASTELFRANCO

"Permanendo questa situazione di assenza di notizie, mi riservo di presentare formale denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio". Lo scrive il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti, alla direzione di Poste Italiane. Secondo Toti siamo arrivati al limite. L’ufficio postale di Castelfranco è chiuso dal 26 novembre scorso quando una banda di ladri ha fatto saltare in aria il bancomat (peraltro vuoto perché già guasto da giorni), causando danni ingenti alla struttura. A parte farsi portavoce del disagio della cittadinanza, il sindaco Toti accusa Poste di non averlo informato sui tempi dei lavori e sulla riapertura del servizio e parla chiaramente di "mancanza di rispetto istituzionale".

"Mi trovo nuovamente costretto a scrivere per avere informazioni in merito alla situazione dell’ufficio postale di Castelfranco che risulta chiuso dal 26 novembre scorso a seguito di un tentato furto – le parole di Toti nella lettera alle Poste – Rimango colpito dalla assenza di informazioni con tempi certi di esecuzione dei lavori e data di riapertura. E’ evidente una mancanza di rispetto istituzionale. Comprendo benissimo che la ragiona sociale di società per azioni preveda la massimizzazione del profitto, ma la presenza nel capitale di soggetti pubblici imporrebbe di avere attenzione all’interesse pubblico e ai territori. Cosa che in questo caso non sta avvenendo minimamente".

"Tutti i giorni riceviamo lamentele di persone che non possono usufruire dei servizi forniti e costrette a spostarsi di alcuni chilometri – ancora la lettera di Gabriele Toti – Situazione che crea difficoltà soprattutto per la popolazione anziana e con minori possibilità di trasferimento. Richiedo ancora una volta, come già avanzato in precedenza, di individuare una possibilità di intervento temporaneo per fornire quanto meno la possibilità di ritiro della corrispondenza in giacenza".

"Faccio presente che, permanendo questa situazione di assenza di notizie – conclude il sindaco Toti – mi riservo di presentare formale denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio". L’ufficio postale di Castelfranco serve una cittadina di 10mila abitanti.

