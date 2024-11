Pontedera. Cosplay. La rassegna

Combattimenti con spade laser, lezioni di magia, caccia al tesoro, shooting fotografici, lezioni di magia e molto altro. Domani dalle ore 16 alle 20 tra le vie del centro città torna il Pontedera Cosplay. Un evento per tutti grandi e piccini. Per gli appassionati di Games of Thrones e House of Dragon, di Star Wars ed Harry Potter. Sul piazzone ci sarà il laboratorio di Veronica Forconi, che dal 2014 cuce abiti su misura tra cui i costumi cosplay. Ci saranno I demoni horror con le loro maschere da paura, i Revelio con le loro attività ispirate al mondo di Harry Potter e poi ci sarà Pikachu, che girerà per la città e si presterà a selfie con grandi e piccini. Pontedera è pronta ad essere invasa dai colori del mondo fantasy e dei fumetti con tantissime novità per questa quarta edizione. "Ringraziamo l’amministrazione comunale di Pontedera e la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest per aver contribuito alla manifestazione insieme all’azienda Edison di Pontedera – le parole della presidente di Confesercenti, Valentina Aurilio, e il Responsabile d’area, Claudio Del Sarto – crediamo che questo evento sia molto importante per il tessuto commerciale della città e per l’animazione che può offrire a tutti i cittadini e Cosplayers che decideranno di passeggiare per le nostre vie cittadine per godersi un evento unico in Valdera". Sempre nella giornata di domani ci sarà, davanti alla villa Crastan, l’inaugurazione alle ore 12 della Baita di Babbo Natale, mentre in serata al Centrum Sete Sois Sete Luas ci sarà la presentazione del libro Case di sale di Hala Alyan, degustazione di sapori della Valdera con la chef Maria Menegato e il concerto degli Sparatrapp da Napoli con il progetto Musica Medicamentosa, che faranno viaggiare con storie di vita, tradizione e allegria.