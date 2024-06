Pontedera Come sarà il 3-5-2 di Agostini

Ritorno al 3-5-2. Sarà questo il modulo di gioco del Pontedera di Alessandro Agostini. Il neo tecnico lo aveva lasciato ampiamente intuire mercoledì scorso ed è su questo schema che in questi giorni ha iniziato a muoversi il direttore sportivo Moreno Zocchi per l’allestimento della squadra che si ritroverà il 15 luglio per l’inizio della preparazione atletica. "In realtà è ancora presto per parlare di trattative vere e proprie – commenta il direttore – perché siamo all’inizio di giugno e le strategie cambiano da un giorno all’altro. La sola cosa certa è che giocheremo con 5 under e quindi la squadra andrà composta tenendo conto di questo, ma non posso dire adesso in quali ruoli, perché a seconda di dove andrà l’over si sposterà l’under e viceversa. Per il momento sono soltanto idee, perché vanno fatte combaciare molte cose".

Buttandola giù a grandi linee, si può pensare che nel 3-5-2 gli under siano un portiere, un difensore, due centrocampisti e un attaccante. Ma non è escluso che i fuoriquota possano diventare tre a centrocampo e di conseguenza la coppia d’attacco sarebbe formata da due over. "Ripeto che a questo punto della stagione – riprende Zocchi – non è possibile fare certe dichiarazioni sui ruoli. Posso solo dire che per quanto riguarda gli over, con Martinelli abbiamo già trovato l’accordo, mentre con Espeche, Benedetti e Stancampiano, anche loro tutti in scadenza di contratto, ci troveremo in settimana per definire. Penso che ci sia la volontà di rimanere, ma fino a quando non c’è la firma non do mai certezze. In ogni caso spero di riuscire ad aver fatto il 100% della squadra per l’inizio del campionato". Se capitan Espeche, che compirà 39 anni il 18 giugno, resterà ancora un altro anno, con Martinelli e Cerretti la difesa è a posto come over. A centrocampo ci sono Perretta e quasi certamente Benedetti, quindi servono, limitatamente all’undici titolare, altri due giocatori esperti, perché con 7 maglie liber, 4 saranno occupate da over e 3 da under, tra i quali il Pontedera sa che Ianesi e Guidi potrebbero diventare pedine di mercato.

Intanto sempre la società fa sapere che venerdì "è stato effettuato un sopralluogo allo stadio Mannucci insieme al vicequestore dottor Fezza e al geometra Nieri per concordare le attività propedeutiche volte all’eliminazione del divisorio della gradinata. Già dalla prossima settimana saranno richieste le dovute autorizzazioni all’amministrazione comunale e al genio civile così da procedere alla rimozione prima dell’inizio della stagione sportiva 2024-25".

Stefano Lemmi