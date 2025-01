Pontedera, approvata la mozione di Fratelli d'Italia per le panchine inclusive

Pontedera, 7 ottobre 2021 - Ieri in Consiglio comunale è stata approvata all’unanimità la mozione per l’installazione di panchine inclusive sul territorio comunale di Pontedera. FRATELLI D'ITALIA - Infatti, grazie alla mozione di Matteo Bagnoli e Franco Valleggi di Fratelli d’Italia, a Pontedera sorgeranno panchine inclusive, ovvero speciali panchine dotate di apposito spazio al centro per accogliere carrozzine ma anche passeggini, le quali permetteranno maggiori opportunità di dialogo e socializzazione alle persone disabili costrette su una sedia a rotelle. "Ringraziamo i gruppi di maggioranza e minoranza che hanno accolto con favore la nostra proposta - hanno detto i rappresentanti di FdI -, che fa sì che il comune di Pontedera faccia un passo concreto in avanti nella lotta all’abbattimento delle barriere architettoniche fisiche e sociali". PANCHINE INCLUSIVE - L'appello di Fratelli d'Italia era stato posto due settimane fa attraverso i suoi consiglieri comunali Matteo Bagnoli e Franco Valleggi: "L’inclusione sociale deve essere al centro delle priorità dell’amministrazioni locali - avevano detto i rappresentanti del partito - , le quali si devono adoperare per abbattere ogni barriera architettonica presente e creare occasioni di inclusione reale, verso le persone portatrici di handicap. Panchine di questo genere sono già adottate in altri comuni della Toscana e garantiscono la massima inclusione e accessibilità a tutti, dal momento che possono essere utilizzate sia da soggetti disabili sia da normodotati". ISTITUTO CURTATONE - "Purtroppo, però, non solo belle notizie - riportano i rappresentanti di FdI parlando di un altro tema centrale -. Ieri in Consiglio abbiamo discusso il nostro ordine del giorno per cercare di fare luce sulla questione scuole e l’Istituto Curtatone. Le criticità sono molte, abbiamo portato le nostre proposte e denunciato tutti i problemi emersi con questa ripartenza. Per quanto riguarda il regolamento comunale, abbiamo ribadito la nostra contrarietà ad adottarne uno nuovo che cerca di limitare gli strumenti democratici di discussione politica. Amarezza per ciò che concerne il settore degli ambulanti e il mercato settimanale di Pontedera. L’amministrazione non ha approvato la nostra mozione volta a tutelare la sicurezza degli ambulanti e dei cittadini in caso di situazioni di maltempo". M.B.