Ponsacco, in scena il Blues. Cibo e buona musica

Musica e gusto tornano protagonisti a Ponsacco con la terza edizione del "Ponsacco Street Festival Rock&Blues", la manifestazione che unisce musica live e cibo di strada di qualità e "Bluesacco", imperdibile appuntamento per gli amanti del blues giunto alla 14esima edizione. Una quattro giorni, da oggi fino a domenica, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il contributo e il patrocinio del Comune di Ponsacco, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, la collaborazione di International Street Food e Colleventi. "Abbiamo cercato di portare sul territorio un’iniziativa in grado di abbinare buon cibo e buona musica grazie alla collaborazione con Blues in The Bag - afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli - l’evento avrà un format originale che vedrà il suo main stage in Piazza Valli, palcoscenico delle esibizioni musicali, tutte ad ingresso gratuito, mentre il centro si animerà in tutto il suo splendore con lo street food in Corso Matteotti e l’area giochi per bambini con gonfiabili in Piazza San Giovanni". Da oggi a sabato, sia a pranzo che a cena, sarà possibile gustare le specialità di alcuni dei migliori food truck provenienti da tutta Italia e una ricca selezione di birre artigianali. Oggi esibizioni di ballo a ritmo di blues, mentre domani il "Ponsacco Street Food Rock&Blues" entra nel vivo con la musica rock dei Glam e prosegue dopodomani insieme al BlueSacco, il festival organizzato dall’Associazione musicale culturale "Blues in the Bag": sul palco di Piazza Valli dalle 21 i Love Sick, Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi. Lo special guest della 14esima edizione sarà Luke Winslow King, chitarrista, cantante, produttore e cantautore, nominato "miglior artista blues" dalla rivista Gambit. S.T.