Più di tre milioni di euro di avanzo nel bilancio: "Questa è una vergogna"

"Scandalizzati". Si definiscono così due cittadini, Alberto Cioni e Andrea Ferreri, due volti noti per l’impegno sociale sul territorio. "Abbiamo avuto modo di leggere, sul sito del Comune, la bozza di conto consuntivo approvato dalla giunta il 2 aprile: "Evidentemente non contenti di quello che avevano fatto gli scorsi anni, quest’anno si è voluto battere tutti i record, con un avanzo disponibile di quasi 3 milioni e mezzo (per la precisione 3.469.352)", si legge in una lettera inviata al sindaco e a tutti i capigruppo. "Se a questo si aggiungono le somme arbitrariamente vincolate dall’ente senza giustificazione plausibile, l’avanzo reale disponibile sale a quasi 5 milioni – proseguono –. E’ una vergogna. Sono soldi che il Comune di San Miniato aveva a disposizione e che non ha speso". "Sono soldi con i quali si poteva dare risposta a tante esigenze e necessità di questo territorio e dei suoi cittadini: dalle strade piene di buche, alle frane che sono lì da decenni, alla mancanza di manutenzione di troppi edifici e strutture comunali – prosegue la nota – ai tanti bisogni delle famiglie-

Con il risultato che ad oggi il Comune di San Miniato ha una giacenza di cassa di oltre 18milioni di euro, che sta lì, inutilizzata ed inutilizzabile".