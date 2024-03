Piazze e luoghi interessati. La mappa

Da piazza del mercato dove, sarà allestito il Vespa village vero fulcro dell’evento (area food e bevarage, stand espositivi, spazio gare ecc.), al Palp con la mostra Vespart, il Crec Piaggio con la mostra fotografica Pontedera in Vespa, il Teatro Era con una ricca serie di iniziative, l’Istituto Modartech, il Museo Piaggio con la mostra dedicata alla Vespa nel mondo, il Cineplex con le sue proiezioni dedicate al mito a due ruote (Luca della Pixar, Vacanze Romane, Enrico Piaggio, un sogno italiano). E poi il Centrum Sete Sois, la Galleria d’arte Il Germoglio con una mostra dedicata a Babb e i tanti palchi che verranno allestiti in città, dal piazzone a piazza Curtatone. Tantissimi i luoghi coinvolti. Viale Rinaldo Piaggio sarà la sede del Mercatino delle eccellenze toscane, con l’opportunità di assaggiare i prodotti tipici di Terre di Pisa. E poi il corso, già in fase di allestimento, con i suoi negozi che saranno protagonisti con l’iniziativa Vespizziamo Pontedera e Casciana Terme Lari con le vetrine che si coloreranno di bianco, rosso e verde. Il sabato e la domenica Piaggio aprirà le sue porte con 128 turni di visita straordinaria e a bordo dei trenini mentre sul piazzone ci sarà una boutique Piaggio dove poter acquistare gadget e abbigliamento. Quindi la musica. Giovedì il concerto della Fanfara dei Carabinieri e della Filarmonica Volere è Potere, sabato sera sul piazzone il concerto di Cricca e degli Street Clerks mentre in piazza Curtatone ci sarà un dj set. Sempre sabato ci sarà la Fanfara dei Bersaglieri.