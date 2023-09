"Piaggio, lavoratori precari vivono senza certezze"

Alla Piaggio è il turno della Rsu Sialcobas a prendere la parola tramite un volantino: "Per la quasi totalità dei lavoratori precari ancora in fabbrica questa è l’ultima proroga (1 settimana) di lavoro in Piaggio per quest’anno. Dei 5–600 assunti in primavera la maggior parte era però già stata mandata a casa nei mesi scorsi. Da anni la Piaggio, grazie alla compiacenza sindacale e agli accordi firmati, ha potuto aumentare a dismisura il numero dei lavoratori precari e trattarli a proprio piacimento. L’elenco è impressionante: ogni anno ci sono lavoratori che non vegono richiamati, a pura discrezione aziendale. Nessum limite o vincolo alle proroghe, sia nel numero che nella durata. I lavoratori vivono da anni in questo clima senza nessuna certezza in mano. Devono piegare la propria dignità e sperare in una chiamata che forse arriva o forse no. Come lavoratori, non abbiamo nessun interesse a mantenere in piedi questo sistema marcio di relazioni sindacali".