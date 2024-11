Piaggio, autunno di novità. Dal Porter tutto elettrico alla Vespa più potente

PONTEDERA

Tante novità per Piaggio in arrivo da Milano e Rimini. Sono queste le due vetrine internazionli che il gruppo ha scelto per presentare alcune delle novità che saranno protagonista del mercato nel 2025. Ieri, l’azienda delle 2 e 4 ruote, nel corso di una première internazionale svoltasi alla fiera Ecomondo di Rimini, ha sveltato il nuovo Porter Npe, primo city truck full electric che sarà prodotto nello stabilimento di Pontedera e distribuito nei principali paesi europei. Secondo quanto reso noto dal gruppo, il sistema di propulsione elettrica spinge Porter Npe fino a una velocità massima di 90 km/h, in linea con la missione di utilizzo del nuovo city e-truck. L’autonomia, che arriva a oltre 250 km, si spiega nel comunicato, "è quella che si richiede a un mezzo che vuole riunire in sé, e combinare tra loro, valori di pura prestazione come la portata a telaio fino a 1.055 kg, con dimensioni ridotte, agilità e facilità di utilizzo".

Dalla Romagna alla Lombardia, precisamente alla Milano Fiera dove si apre la nuova edizione dell’Eicma, il salone per eccellenza delle due ruote. Sono tante le proposte per andare incontro alla domanda variegata. Aprilia presenta la sua gamma moto rinnovata, con la Tuareg Rally, derivata dalla moto vincitrice dell’Africa Eco Race, e la nuova Tuono 457, naked sportiva facile, leggera e performante. Spicca anche la nuova gamma factory, che include ora Rs 660, Tuono 660, Tuono v4 e Rsv4, la superbike di serie omologata più potente al mondo con i suoi 220 cv.

Attesa anche per Moto Guzzi, che presenta la nuova famiglia V7: tra queste si distingue V7 sport, la più sportiva delle iconiche moto. Nasce inoltre una versione speciale di Stelvio, mentre nella gamma V100 arrivano l’inedita Wind Tunnel e la versione Pff dotata di evoluti sistemi di sicurezza attiva. Vespa si conferma invece si rinfresca nella tecnica con versioni sempre più performanti. Come la Gts 310, scattante e più potente rispetto al passato. Il parco scooter si amplia poi con l’arrivo del nuovo Liberty, che rinnova un best seller. La gamma di modelli a ruota alta accoglie infine le novità del Beverly, con motore 310, e Medley, disponibile ora anche in versione 200.