Pensavo Peccioli al via. Il mondo in tre giorni

Al via il weekend di incontri e presentazioni curato da Luca Sofri in collaborazione col Post, per continuare a capire e imparare cose, malgrado tutto. Pensavo Peccioli è il festival creato nel 2019 a Peccioli, dalla Fondazione Peccioliper e dal direttore del Post Luca Sofri, per creare un’occasione di comprensione di quello che succede, di come le cose cambiano, e di conoscenza delle novità negli ambiti della cultura, dell’informazione e dell’arte contemporanea. Quella del 2025, che si terrà da oggi al 30 marzo, sarà un’edizione in cui il mondo – che fin dall’inizio abbiamo pensato di osservare dalla condizione particolare di un piccolo borgo toscano – ha preso delle pieghe sempre più imprevedibili e preoccupanti, ed Emiliano Ponzi – art director responsabile dell’immagine del festival per tutte le sue edizioni – ha rappresentato ancora una volta con efficacia l’idea della ricerca di un equilibrio e di una ricomposizione dei pezzi. Assieme al programma degli incontri, quest’anno Pensavo Peccioli ospita anche un’installazione dedicata dello stesso Emiliano Ponzi. Location degli appuntamenti: il Palazzo Senza Tempo, ristrutturato su disegno dell’architetto Mario Cucinella con una grande terrazza panoramica che si affaccia sulla vallata; la Galleria dei Giganti, l’ex fabbrica trasformata in un luogo di cultura ed eventi e il Cinema Passerotti che ha scandito quasi un secolo di storia del paese.

Ecco il programma di oggi: alle 17 al Palazzo Senza Tempo Riccardo Falcinelli con Maddalena Fossombroni per Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie (Einaudi). Alle 18 al Cinema Passerotti Paolo Nori con Chiudo la porta e urlo (Mondadori). Alle 18.30 al Palazzo Senza Tempo Lorenzo Mattotti con Concita De Gregorio per Un fantastico altrove. Alle 21 alla Galleria dei Giganti, Michele Serra con Luca Sofri con Ok boomer!. Il programma è a cura di Luca Sofri. Pensavo Peccioli è organizzata dalla Fondazione Peccioliper, con il sostegno di Belvedere Spa e in partnership con Il Post. Gli incontri sono gratuiti a ingresso libero fino ad esaurimento posti, salvo alcuni appuntamenti su prenotazione.