Pelle conciata al vegetale. Boldrini nuovo presidente: "Promuovere il marchio"

Cambio del timone del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale. Il consiglio direttivo ha eletto Massimo Boldrini per il biennio 2025-2027. Succede a Leonardo Volpi. "Desidero ringraziare tutti per la fiducia che mi è stata accordata con questa nomina. Un ringraziamento particolare va al presidente uscente Leonardo Volpi che con grande professionalità ha guidato il Consorzio per due mandati consecutivi ottenendo risultati di grande rilievo nonostante il delicato momento storico che questo settore sta attraversando – le prime parole di Boldrini –. La concia al vegetale è più di una tecnica: è cultura, identità ed espressione di un legame profondo con il territorio. Il nostro compito come consorzio è quello di preservarla, comunicarne il valore e promuovere il Marchio di Qualità come simbolo di autenticità, tracciabilità e tradizione".

"Questo è l’impegno che mi assumo come Presidente, confidando nella collaborazione di tutti i consiglieri, con l’obiettivo comune di continuare il percorso di sviluppo del Consorzio – aggiunge Boldrini –. Credo fermamente che il nostro punto di forza risieda nella sinergia tra le aziende consorziate; nel confronto costruttivo all’interno di una visione da sempre condivisa. Questo spirito ci ha sempre fatto progredire nei 30 anni di attività del nostro ente, ci ha fatto fare scelte importanti che hanno contribuito ad affermare il prestigio del Consorzio".

"Auguro al Consorzio, ai consiglieri e a tutti i soci di continuare a lavorare con rinnovata determinazione per consolidare la nostra posizione come riferimento di settore – conclude il neo presidente –. Sono pronto ad affrontare questo nuovo incarico con grande senso di responsabilità, certo che raggiungeremo nuovi risultati importanti". La nomina di Massimo Boldrini alla presidenza è stata formalizzata all’unanimità. I consiglieri eletti sono: Michele Battaglia, Maurizio Conti, Stefano Pinori, Paolo Quagli, Simone Remi, Martina Squarcini e Leonardo Volpi. Alla Vice-Presidenza lo affiancheranno Paolo Testi e Manuel Casella.

Carlo Baroni