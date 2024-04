Peccioli: Capitale dei Borghi d'Italia, trionfo sui social e oltre

I social e il tifo. Un tifo sfegatato che in queste ore è stato un’onda che ha travolto non solo Facebook e Instagram, ma anche WhatsApp e il canale aperto a tutti dal Comune. Qui, in tanti, da Bolzano a Salerno, si sono collegati sulla piattaforma di RaiPlay per votare Peccioli. Quindi Olinto Montagnani, da Salerno. "Congratulazioni per la bellissima vittoria e che sia stimolo per altre iniziative". "I love you Peccioli" è il tormentone di questi giorni, che la signora Simonetta ricorda nella mega chat del ’Borgo dei Borghi’. E anche i livornesi hanno votato Peccioli, fuor di campanilismo. "Sono livornese, ma sono veramente felice per Peccioli, per la Toscana e per la grande vittoria" ha scritto Mauro Malloggi. E nella chat, che da ore è in fibrillazione, sfociano messaggi di congratulazioni per Peccioli che è Capitale dei Borghi d’Italia. Da chi ha radici familiari con questo borgo, da chi lo ha visto con gli occhi di un turista. E non mancano i complimenti dai Comuni della zona: Matteo Franconi, il sindaco di Pontedera e il sindaco di Volterra, Giacomo Santi. E poi artisti locali, vedi Luca Serasini, che ha impresso la propria arte nel borgo. La notizia è rimbalzata su tutti i media nazionali e sui blog principali che si occupano di cultura e di turismo. E a Peccioli arrivano anche le congratulazioni dell’assessore regionale al turismo Leonardo Marras, oltre a quelli del presidente Eugenio Giani, del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e del segretario provinciale Pd Oresre Sabatino.