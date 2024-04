Pd, patto con La sinistra per sostenere Pacini

POMARANCE

C’è l’accordo fra Pd e Sinistra per Pomarance, dopo settimane di frenetiche consultazioni. Ecco infatti che si formalizza il sodalizio politco-elettorale tra il Pd e il gruppo La Sinistra per Pomarance Bene Comune. Un’alleanza in vista del voto che andrà quindi a sostenere la candidatura a sindaco di Graziano Pacini, il nome votato dall’assemblea di Sinistra per Pomarance. Pacini, ricordiamo, è stato sindaco storico del Comune geotermico ed è presidente della Pubblica Assistenza zona pisana. "Il Pd di Pomarance a seguito di un percorso di consultazione ha deciso di sostenere in maniera diretta la proposta del gruppo di persone appartenente alla lista La Sinistra per Pomarance Bene Comune, con il candidato Pacini – scrive il Pd – Sono risultate ampie convergenze su tematiche territoriali che in questo momento meritano attenzione ed azione nel nostro territorio". La nota prosegue rimarcando che "dopo alcuni anni in cui la sinistra si è presentata purtroppo divisa alle tornate elettorali comunali, il Pd di Pomarance esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto e si augura che questa scelta risulti vincente".