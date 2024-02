"Partita piacevole giocata a viso a aperto"

Prima dell’incontro, con una breve ma partecipata cerimonia svoltasi nella sala stampa del Mannucci, il Pontedera ha omaggiato il suo team manager Luca Serraglini per la 100a presenza in questo ruolo. "Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me e quelle che stanno continuando a crederci" ha detto visibilmente commosso Serraglini. Il dopo-derby ha invece accolto l’allenatore Massimiliano Canzi: "E’ stata una partita giocata bene a anche piacevole, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Abbiamo subito i primi 20’, quando non riuscivamo ad uscire, perdendo palla probabilmente anche grazie alla aggressività dell’Arezzo. Quindi direi che poi da metà del primo tempo siamo riusciti ad esprimere un gioco più dignitoso. Abbiamo avuto due-tre palle gol, ma va bene così, era importante dare continuità alla fase difensiva". Questo nuovo pari arriva dopo 14 gare (9 vittorie): "Prima un pareggio valeva mezza vittoria, ora si avvicina più alla sconfitta. Alla fine i ragazzi hanno anche cercato di andare a vincere…".

Poi il tecnico rivela un episodio che lo ha davvero infastidito con un giocatore dell’Arezzo sul finire del primo tempo: "Ho 58 anni e più di mille partite in carriera e un ragazzo del 2003 che ha ancora il latte in bocca non deve permettersi di dire a me: Tu stai muto. Indiani alla fine è venuto a scusarsi e l’ho apprezzato, però mi sarei aspettato le scuse del giocatore". In contemporanea a Pontedera-Arezzo, ieri sera si sono giocate per la 25a giornata anche Gubbio-Pescara 4-0, Rimini-Cesena 0-2, Sestri Levante-Perugia 1-0 e Spal-Recanatese 1-0. Oggi sono in programma alle 16.15 Pineto-Lucchese e Torres-Juventus NG e alle 20.45 Entella-Carrarese e Fermana-Vis Pesaro, domani alle 14 Ancona-Olbia.

Questa la classifica provvisoria (* una gara in meno): Cesena punti 62, Torres* 50, Perugia e Gubbi 43, Carrarese* 42, Pescara 41, Pontedera 39, Arezzo ed Entella* 31, Lucchese* e Juventus NG* 30. Pineto* e Rimini 29, Sestri Levante 28, Ancona* e Vis Pesaro 25, Spal 24 e Recanatese 24, Olbia* 20, Fermana* 17

Stefano Lemmi