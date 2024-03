Pane e politica. Libro di Matteo Ricci

Verrà presentato venerdì 15 marzo alle 21.15, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, il libro "Pane e politica" di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente di ALI Nazionale (Autonomie Locali Italiane). All’evento saranno presenti il sindaco Giacomo Santi, Marco Filippeschi (direttore Ali) e Lorenzo Lazzerini, capogruppo della lista della maggioranza uscente #FareVolterra. Coordina il dibattito la giornalista Ilenia Pistolesi. ll libro "Pane e politica" nasce da una "inedita campagna post-elettorale", intrapresa da Ricci, che è anche coordinatore nazionale dei sindaci Dem, dopo la sconfitta elettorale del centrosinistra il 25 settembre 2022. Il primo cittadino ha girato l’Italia, confrontandosi con cittadini e cittadine nei centri urbani da Nord a Sud, sul perché abbiano voltato le spalle alla sinistra. Ne consegue, nella seconda parte del libro, un appunto di viaggio per una sinistra europeista e popolare. Nuove idee per rilanciare il partito con le indicazioni, le suggestioni, le vie indicate dai cittadini stessi, in quelle cene in famiglia, con uno sguardo fisso sull’Europa, chiamata a una sfida cruciale di cambiamento. Una costituente dal basso, da Nord a Sud, casa per casa, come si faceva una volta.