Palio, i verdetti delle visite: "I cavalli stanno bene"

BUTI

La voglia di palio è tanta e alla vigilia il clima a Buti è già infuocato. Ieri le visite ai cavalli, stasera le cene nelle contrade e domani si corre il 64esimo Palio delle Contrade. Nella giornata di Sant’Antonio Abate protettore degli animali, al campo sportivo si sono tenute ieri mattina le visite ai 7 cavalli che correranno il palio e tutti hanno passato la prova. "I cavalli sono belli e stanno tutti bene, spero che sarà una bella corsa ed una bella giornata per tutti coloro che verranno a Buti" le parole di Samuele Vasta, presidente dell’associazione Palio delle Contrade. L’appuntamento oggi è alle ore 18, in piazza Garibaldi con la presentazione dei fantini e del mossiere. La sera il tradizionale appuntamento con le cene animate e festose nelle sette contrade. E poi domattina la giornata si apre già di prima mattina con le colazioni con vino e trippa e alle ore 8 la messa dei cavallai nella chiesa di S. Giovanni Battista. A seguire alle 10 ci sarà la sfilata storica con partenza da via Rio Magno e alle 11 davanti al Duomo l’appuntamento con la benedizione dei cavalli e l’investitura dei fantini. Dalle 14.30 il momento più atteso, la corsa. Nella prima batteria si daranno battaglia Pievania, con Alessandro Fiori su Selvaggio da Clodia, La Croce con Carlo Sanna su Orizzonte da Clodia e i campioni in carica di San Michele, con Stefano Saiu su Diamante Prezioso; nella seconda batteria San Rocco, con Fabio Branca-Dark Mary, sfida Ascensione, con Maikol Arras su Enapay e San Francesco, con Gavino Sanna su Beniamino.

Nella batteria dei recuperi il signore San Nicolao, con Silvano Mulas su Bosea, sfida le seconde delle prime due batterie per un posto in finale. Domattina il percorso resterà chiuso a tutti per la bonifica dalle 12.30 alle 13, gli spettatori verranno fatti uscire e rientrare dalle 13 con regolare biglietto. Intanto il Comune informa che domattina, dalle 9.30 alle 12.30 via di Costia sarà chiusa al traffico per motivi di sicurezza legati al transito dei mezzi di soccorso, resta aperta per pedoni, bici e moto. Via di Costia resta aperta in entrata direzione Buti fino alle 9.30 e dopo le 12.30 mentre in uscita dal paese resta sempre aperta via del Termine in direzione Vicopisano.

L.B.