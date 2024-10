Palacqua, tempi del Pnrr rispettati. Raggiunta la soglia del 30%

PONTEDERA

Primo obiettivo raggiunto. Entro il 30 settembre, entro ieri, il nuovo PalAcqua che sta nascendo nel cuore di Fuori del Ponte, doveva essere pronto al 30% da disposizioni Pnrr. "Il raggiungimento dell’avanzamento lavori aveva raggiunto l’obiettivo già 12 giorni fa – spiega Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici – abbiamo mandato tutto al Ministero che ha approvato e ora siamo perfettamente allineati con il cronoprogramma". Le ditte Arco Lavori e Camuna Prefabbricati hanno lavorato tutta l’estate per essere pronti all’avvicinarsi della data di scadenza. Alle demolizioni del capannone di via del Gelso (ex capannone Carnevale dei Ragazzi, pugilistica Mazzinghi e ginnastica Stella Azzurra) e di parte del mercato comunale ortofrutticolo, sono seguiti gli scavi per i sottoservizi e quindi l’innalzamento della struttura con i prefabbricati. Oggi ci sono già le pareti esterne della struttura, alcune pareti interne e parte del tetto. "I prossimi step riguardano l’inizio dello scavo per la vasca della piscina ed il completamento della demolizione del mercato ortufrutticolo, l’ultima parte che deve essere dismessa" fa il punto Belli. Adesso non ci sono più step da rispettare, si va dritti alla data della consegna lavori, quella del 31 marzo 2026 con la rendicontazione fissata al 30 settembre successivo. La nuova piscina coperta che andrà a sostituire l’attuale impianto di via della Costituzione, dovrà quindi essere completato tra un anno e mezzo ma visto l’andamento dei lavori c’è la possibilità che il PalAcqua possa esser pronto anche prima. E’ un investimento con fondi Pnrr da oltre 5,5 milioni e prevede il nuovo impianto efficiente dal punto di visita energetico corredato dei relativi e serizi e locali accessori, oltre ai nuovi parcheggi e aree a verde.

l.b.