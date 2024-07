Ottocento a cena sul lungarno. E’ la festa d’inizio dei centri estivi: "Non avrei potuto chiedere di più"

SANTA CROCE

L’ormai storica "Festa di una notte di inizio estate", organizzata dai Servizi educativi e scolastici del Comune, ha riunito in lungarno Tripoli a Santa Croce circa 800 persone. E’ l’iniziativa che sancisce l’inizio delle attività estive del Comune, coordinate dal Centro infanzia e adolescenza Maricò, che quest’anno coinvolgono 340 bambini. Da sottolineare anche la rappresentanza delle società sportive di Santa Croce.

La cena è stata anche la prima uscita pubblica del sindaco Roberto Giannoni con l’assessora alle politiche educative Valentina Fanella e per premiare le eccellenze sportive e i risultati ottenuti dai ragazzi nelle varie discipline con il consigliere delegato allo sport Flavio Baldi. Alla festa hanno collaborato anche quest’anno i quattro gruppi carnevaleschi (Lupa, Nuova Luna, Nuovo Astro e Spensierati) e i commercianti del Ccn-Centro commerciale naturale. Presenti anche molte altre associazioni culturali e di volontariato aderenti al Patto educativo cittadino.

"La mia prima iniziativa pubblica è stata con i bambini, le famiglie, le realtà sportive, il mondo dell’associazionismo e del commercio di Santa Croce – le parole del sindaco Giannoni – Non avrei potuto chiedere di più. Una comunità allegra, vivace fatta di persone e di realtà che hanno a cuore il futuro della nostra città. Ringrazio di cuore tutte le associazioni per il loro impegno e per l’entusiasmo che ho potuto constatare di persona e mi auguro di poter contribuire al mantenimento, al benessere e anche al rinnovamento di questa bella comunità. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore i Servizi educativi del Comune, le cuoche e le aiuto cuoche della cucina scolastica comunale, gli

operatori del cantiere comunale, tutti gli educatori del Maricò e dei Nidi comunali che rendono possibile questa festa e l’Istituto comprensivo di Santa Croce nella persona della dirigente

scolastica Laura Cascianini. Ringrazio tutti i bambini che hanno partecipato con le loro famiglie e le loro insegnanti e vi do appuntamento al prossimo anno".