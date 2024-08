Ottavo furto al bar del PalaParenti. Rubati spiccioli, bibite e patatine. Il gestore: "Si lavora a rimessa"

SANTA CROCE

"Da inizio anno è il settimo-ottavo furto. Così non si può andare avanti, lavoriamo a rimessa". E’ sconsolato Ademaro Sardelli che ha in gestione il bar e la custodia del PalaParenti, il palazzetto dello sport di Santa Croce. Ieri notte l’ennesimo furto. I ladri – ma è molto più probabile che si tratti di un ladro solitario – anche questa volta hanno portato via bibite, birre, sacchetti di patatine e alcuni spiccioli che si trovavano nel registratore di cassa. "Avavo fatto la spesa la scorsa settimana in vista del raduno della squadra che c’è stato lunedì – aggiunge Sardelli – Ho speso 280 euro. Lunedì abbiamo incassato 60-70 euro. Tutto il resto del valore è stato rubato. La struttura non ha telecamere di videosorveglianza e l’allarme suona solo all’interno, quindi chi passa sulla strada non può accorgersi di niente. Poi c’è il problema delle porte che si aprono con troppa facilità. Per sicurezza devono essere così, ci dicono gli addetti, con i maniglioni antipanico per poter uscire il più velocemente possibile. Ma con niente si aprono. Ieri notte sono state anche richiuse e non si vede da dove sono entrati perché tutte hanno le scalfiture e sono danneggiate".

Lo stesso Sardelli e la società Lupi Pallavolo con il vicepresidente Andrea Landi hanno contattato il Comune per chiedere il permesso a installare le telecamere all’interno dell’ingresso del palazzetto dove si trova il bar. In corso anche gli interventi per ripristinare la sirena dell’allarme all’esterno. Sardelli ha sporto denuncia ai carabinieri di Santa Croce. Pare che ci sia un testimone che ha visto, a notte inoltrata, un’auto andare via dal parcheggio del PalaParenti e sarebbero state individuate anche delle impronte digitali che potrebbero appartenere al ladro che ieri notte ha rubato al bar del palazzetto.

g.n.