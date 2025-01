Operazione giardini e parchi: "Nuovi lavori"

Giardini riqualificati e curati con passione. Siamo a San Donato. "Con l’assessore Greco abbiamo fatto un sopralluogo ai giardini di San Donato – dice il sindaco Giglioli – . Giardini in adozione dall’associazione il Melograno che da tempo si prende cura di questo parco, posto nel cuore del paese e meta di tanti bambini della frazione e anche dei comuni vicini". "Come amministrazione lo scorso aprile avevamo stanziato 30mila euro, al fine di sostituire alcuni giochi più vetusti e per cambiare l’arredamento con nuove panchine e tavolini – aggiunge il sindaco –. Un bel lavoro, frutto dell’impegno che sempre mettiamo per le aree gioco del nostro Comune, circa 36, punto di incontro e socialità, cardine della vivibilità di tutte le frazioni e del capoluogo". Il prossimo impegno sono i giardini di Balconevisi con l’affidamento lavori (già progettati e finanziati) e successivamente quelli del centro storico.