Nuovo piano del traffico. E lavori in centro storico. Il punto alla consulta

Il 23 gennaio il Comune convoca la consulta del centro storico (ore 21,15 al circolo Cheli) per illustrare ai cittadini come saranno affrontati i mesi difficili che attendono la città da qui a giugno, con il cantiere in piazza del popolo che si sposterà sulla delicatissima via Conti, spezzando in due San Miniato con inevitabili disagi per il traffico.

Sarà quella la serata nella quale la giunta Giglioli annuncerà e dettaglierà il nuovo piano dei parcheggi che prevede una diversa geografia della sosta, sia per spazi blu a pagamento sia per quelli bianchi a sosta libera: anche se il rapporto non varierà.

In quella data sindaco e assessore ai lavori pubblici diranno anche con esattezza quando riaprirà al traffico veicolare la via Don Minzoni interessata da un anno dal cantiere di completa riqualificazione finanziato con fondi Pnrr.

"Siamo alle battute finali – dice il sindaco –. Con il mese di febbraio via Don Minzoni riaprirà, perché di fatto ad oggi mancano solo alcuni arredi e qualche piccolo intervento di finitura. Questa strada del centro è stata completamente valorizzata".