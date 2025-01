Nuovo furto su un’auto nel parcheggio dei laghi

Ancora furti nel parcheggio dei laghi Amalia, a Pontedera. La segnalazione è di un cittadino (che vuol rimanere anonimo) sulla pagina Facebook Sei di Pontedera se. "Segnalo un furto di ieri sera (venerdì sera, ndr) nel parcheggio accanto al lago Amalia – scrive – Hanno spaccato il vetro e rubato una valigia e due borse a mano. Nella valigia c’erano documenti davvero importanti, speriamo di trovare almeno quelli". Da qui l’appello a chi può dare una mano per ritrovare i documenti: "Se qualcuno nota una valigia o borsa per terra nei pressi del lago vi supplichiamo di segnalare. Grazie". Non è la prima volta, anzi le segnalazioni si susseguono in ogni momento dell’anno, che la zona dei laghi Amalia viene presa di mira dai malviventi. L’area è isolata e poco illuminata e l’azione dei malviventi è facilitata. Giova ripetere la stessa raccomandazione. Cioè non lasciare soldi, computer, borse, valigie, oggetti o documenti preziosi nelle auto in sosta,