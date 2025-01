Nuova stagione teatrale. Al via la campagna abbonamenti

POMARANCEE’ in corso la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale, curata da FTS in collaborazione con il Comune di Pomarance e Officine Papage, per il teatro dei Coraggiosi di Pomarance e il teatro Florentia di Larderello. La data prossima per la vendita degli abbonamenti è fissata al 18 gennaio, dalle 17 alle ore 19. I prezzi dei biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro. Prezzi di abbonamento a 5 spettacoli. intero 38 euro, ridotto 32 euro. Riduzioni previste per over 60, possessori carta dello spettatore FTS, possessori Carta dello Studente della Toscana, biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze, soci Ccn Pomarance. Primo appuntamento della stagione teatrale il 19 gennaio con Stefano Fresi, che porta in scena Dioggene, tre monologhi in cui l’attore riflette con toni diversi su temi come la violenza degli uomini, l’umana stupidità, la guerra, il bisogno di bellezza e di amore. Il 6 febbraio la compagnia aretina Capotrave racconta con Le Volpi, una storia di corruzione nella provincia italiana. Protagonisti due politici e la figlia di uno di loro: cosa succede quando l’ambizione porta a prediligere interessi e tornaconti personali anche a scapito della "cosa pubblica"? Il 20 febbraio con Spose. Il matrimonio del secolo,Marianella Bargilli e Silvia Siravo portano in scena la storia del primo matrimonio legale tra persone dello stesso sesso, celebrato nel 1901 in Spagna: una vicenda avventurosa, tragica e ironica al tempo stesso, di due donne che ebbero il coraggio di battersi per il loro amore. Il 6 marzo torna al teatro dei Coraggiosi Dario Ballantini con Conseguenze di 40 anni nei panni di altri.