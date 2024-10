Nuova illuminazione per le rotatorie. Una danneggiata dai ladri di rame

COMPRENSORIO

Nuove luci per tre rotatorie su altrettante strade provinciali. La Provincia ha progettato e finanziato i lavori per 120mila euro. Gli interventi riguardano le riattivazioni della pubblica illuminazione sulla rotonda tra la strada provinciale 44 Santa Croce-Ponte a Egola e lo svincolo FiPiLi, lato Ponte a Egola e il ripristino dell’impianto danneggiato dai ladri, che hanno rubato i cavi in rame, sulla rotatoria tra la Bretella del Cuoio e provinciale Nuova Francesca. Il terzo intervento riguarda la rotonda tra la provinciale 64 della Fila e la strada comunale Pian del Roglio, che collega Capannoli e Forcoli, dove sono in corso i lavori di realizzazione della pubblica illuminazione con sei pali a resistenza passiva al posto delle luci poste a livello del terreno.

"E’ stato riattivato l’impianto danneggiato sull’intersezione a rotatoria tra la provinciale 44 Santa Croce-Ponte a Egola e lo svincolo FiPiLi, lato Ponte a Egola, nel comune di San Miniato – le parole del presidente della Provincia Massimiliano Angori – L’impianto di pubblica illuminazione, realizzato circa 15 anni or sono nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza degli svincoli della FiPiLi, prevede adesso anche le fasi di allacciamento e attivazione, visto che fino ad ora si trattava di impianto non messo in funzione. I dettagli di gestione saranno concordati con l’ente comunale. Inoltre provvederemo al ripristino dell’illuminazione danneggiata per il furto di cavi sulla rotatoria tra la Bretella del Cuoio e la Nuova Francesca nel comune di Santa Croce".

Dal Cuoio alla Valdera. "Sulla rotatoria Fila-Pian del Roglio tra Capannoli e Forcoli – aggiunge Angori – abbiamo deciso di installare sei pali da posizionare all’interno dell’aiuola centrale della rotonda. L’intersezione è stata costruita alla fine degli anni ’90, nell’ambito della costruzione del secondo lotto della provinciale della Fila ed era illuminata da fari a livello del terreno posti all’interno dell’aiuola centrale, la cui gestione era a carico del Comune di Capannoli. Così, sia per la tipologia di impianto, sia per l’usura cui la stessa illuminazione è stata sottoposta, e su richiesta del comune di Capannoli, che si è reso disponibile alla gestione dell’impianto una volta realizzato, ci siamo attivati per prevedere la nuova illuminazione. Da sottolineare che i ripristini e i nuovi impianti sono realizzati in base a un sempre maggiore efficientamento energetico".

g.n.