"Non spio, ma senza regole fate attenzione alla privacy" L'articolo esplora l'intelligenza artificiale (IA) e le sue implicazioni. L'IA non ha volontà propria, ma può violare la privacy senza norme adeguate. L'uso equilibrato dell'IA è importante per preservare le capacità umane. L'IA può assistere gli studenti nelle ricerche e nell'apprendimento delle lingue, ma l'approccio degli insegnanti è fondamentale.