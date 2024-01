Nell’ex teatro di via Manzoni nasce un centro digitale

A Pontedera sta per riaprire un luogo che è stato per tanti anni terreno fertile per la creatività. Ed è proprio la creatività a segnare un collegamento tra la storia che quest’edificio ha avuto nel passato e quella che si appresta ad avere nel prossimo futuro. Dopo anni di abbandono e dopo la vendita all’asta, stanno per rinascere i locali di via Manzoni che per molto tempo hanno ospitato il Teatro Era delle origini, della sperimentazione, della formazione e dell’apertura al mondo. A pochi passi dalla stazione ferroviaria e vicinissimo al centro, un luogo che per sua natura è già connesso al traffico di chi vive la città.

Il 20 gennaio, a partire dalle 16, sarà inaugurato il Piccolo Teatro Digitale. Nel nome c’è l’essenza di quel passato, ma anche l’emblema di una realtà che si fa palcoscenico per ospitare mondi nuovi. Sarà un luogo di lavoro, ideale per professionisti, giovani imprese e startup che cercano opportunità di sviluppo e networking in un ambiente stimolante e di prestigio. Uno spazio polifunzionante teatro, appunto, "di creatività, libertà e connessioni significative – come si legge nella descrizione presente sul sito –, un centro strategico di innovazione digitale e non solo che riflette il DNA della prossima generazione di talento". I lavori si stanno ultimando per ospitare 18 postazioni per il coworking, dove poter lavorare facendo rete con altri professionisti, 4 sale riunioni, una sala conferenze e poi tutti i servizi che vanno dalla connessione internet veloce a un’area per la pausa, fino alla possibilità di stampare fogli e documenti. Online si possono già prenotare le scrivanie con abbonamenti giornalieri, a pacchetti di ingressi o mensili. Oltre al lavoro quotidiano il piccolo teatro si candida a ospitare eventi formativi grazie a un’aula di 20 posti e a un altro spazio che di persone può ospitarne 40. Stessa cosa vale per gli eventi.

L’ex teatro di via Manzoni sarà la sede di un’agenzia di comunicazione che nasce come costola di Aim Srl, azienda con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di piattaforme digitali e soluzioni applicative "chiavi in mano". "Il 2024 si apre con una bella sfida – commenta Damiano Bolognesi fondatore e Ceo di Aim – vedremo come risponderà Pontedera. Nelle grandi città spazi così funzionano molto bene e siamo convinti che ci siano tutte la potenzialità per avere delle buone risposte anche qui. Uno spazio che viene restituito alla città e che ognuno potrà utilizzare per il proprio processo creativo che sia inerente al proprio lavoro quotidiano o meno. I lavori stanno per finire, il 20 gennaio il piccolo teatro sarà inaugurato e poi saremo pronti ad accogliere quanti vorranno far parte di questo grande esperimento".