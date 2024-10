Mozzicone sul letto. Rogo in un condominio

CASTELFRANCO

Sei intossicati, tra cui due bambini di 1 e 6 anni, una stanza inagibile e tanta paura in piena notte in via San Martino a Castelfranco dove un incendio è divampato nella camera di un appartamento al secondo piano di un condominio a causa di una sigaretta rimasta accidentalmente accesa. Il mozzicone ha bruciato lenzuola e materasso sprigionando fiamme e fumo in tutta la stanza dove si trovava uno degli inquilini che, secondo quanto accertato, si sarebbe addormetato con la sigaretta accesa. In pochissimo tempo il fumo ha invaso tutto l’appartamento al secondo piano e si è propagato agli altri dove abitano famiglie di varie nazionalità, italiane, marocchine e albanesi. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 1,30 e hanno subito estinto le fiamme che nel frattempo si erano propagate anche ad altre stanze della stessa abitazione. Spente le fiamme e messo in sicurezza i luoghi e le persone, che nel frattempo erano già riuscite a scendere in strada, i pompieri hanno effettuato la ricognizione dell’intero edificio per verificare che non vi fossero altre persone e per accertare le cause del rogo. Nel frattempo sono arrivate le ambulanze inviate dalla centrale del 118 che hanno trasportato in ospedale a Empoli quattro adulti e i due bambini per accertamenti. Tutti, infatti, avevano chiari segni di principio di intossicazione. Nessuno è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Castelfranco con i colleghi della caserma di Santa Croce. Dopo alcune ore in attesa dell’evoluzione della situazione, tutti i condomini sono potuti rientrare nelle loro case ad eccezione dei due residenti nell’appartamento dove è divampato il rogo. Presente anche il sindaco Fabio Mini.

g.n.