Mostra fotografica: "Incontri in Natura"

Martedì 3 ottobre alle 16 nell’atrio del palazzo municipale si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica dal titolo "Incontri in Natura". La mostra, organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Eliantus per l’Ambiente, intende illustrare alcuni straordinari "incontri" che si possono fare calandosi nella natura. Un obiettivo inseguito dagli obbiettivi delle macchine fotografiche dei fotografi Mario Cioni e Valter Bernardeschi. Il messaggio dell’associazione Eliantus, Volontari per l’ambiente della Valdera, fare il possibile per promuovere la "cultura della sostenibilità ambientale".