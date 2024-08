Muore sacerdote: cordoglio per la scomparsa di don Karuta

Pontedera, 4 agosto 2024 – Lutto a Pontedera per la morte di un sacerdote, don Wencelsas Karuta, 62 anni, originario del Rwanda. Era il parroco della chiesa della Rotta. Era malato da alcune settimane. Profondo il cordoglio degli ambienti religiosi.

"Con dolore – dice il vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi – mi hanno informato della scomparsa di don Wenceslas mentre mi trovo in Perù. L’ultima volta che l’ho incontrato, grazie alla sollecitudine dei suoi amici de La Rotta, l’avevo visto affidato al Signore e cosciente della sua improvvisa difficilissima situazione di salute. Oggi, con tutti i sacerdoti e le comunità della diocesi, che l’hanno conosciuto e amato, prego per lui il Signore e il Santo Curato d’Ars”.

Aveva ricoperto l’incarico di parroco in diverse parrocchie, come a Casciana Terme. Per questo lo piangono diverse comunità, non solo quella pontederese. Nel 2014 era diventato italiano. Don Karuta era un punto di riferimento per la sua parrocchia e non solo. La camera ardente è stata allestita alla chiesa della Rotta. Martedì 6 agosto alle 10 si svolgeranno le esequie.