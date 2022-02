Morto il medico Giancarlo Bettini "Pomarance in lutto"

POMARANCE

"Pomarance è una comunità sotto choc per l’improvvisa morte di Giancarlo Bettini, medico di medicina generale nel Comune di Pomarance". Una scomparsa che lascia l’intero paese attonito: Bettini, classe ‘54, originario del Veneto ma da anni residente a Pomarance, si è sentito male ieri l’atro mattina nella sua abitazione. I soccorsi si sono precipitati nella casa a due passi dal centro storico, ma le condizioni del medico erano disperate. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

Bettini era molto conosciuto non solo a Pomarance ma in tutta la Valdicecina perché per anni ha svolto il ruolo di medico di continuità assistenziale. Una morte che nessuno si aspettava: fino allo scorso venerdì, Bettini era in ambulatorio a Pomarance con i suoi pazienti. Lascia la moglie Maria Laura Giacchetti, psicologa. "Esprimiamo cordoglio da parte di tutta l’amministrazione comunale alla moglie e ai parenti - sottolinea la sindaca Ilaria Bacci - ci lascia una persona molto conosciuta e amata e un medico appassionato. Questa morte così fulminea lascia tutta la comunità sconvolta, che perde un suo cittadino e un bravo medico di famiglia".