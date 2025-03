Pontedera, è morto David Cremonini: lutto nello sport

Pontedera (Pisa), 18 marzo 2025 – Una vita spezzata troppo presto, all’improvviso spiazzando i suoi cari e gli amici. Così se ne è andato David Cremonini, 50 anni ad agosto, residente a Pontedera, che lascia la moglie Elisa e la figlia. Si è spento dopo una brevissima malattia che in pochi giorni lo ha sconfitto nonostante tutti i tentavi dei medici dell’ospedale di Cisanello. Cremonini lavorava a Firenze come informatico ed era molto conosciuto in Valdera anche per la sua passione sportiva, prima per il suo lungo passato da cestista e poi, negli ultimi anni, come tennista al circolo di Pontedera. Un uomo ricordato per la sua gentilezza e il suo sorriso.

“Questa è una notizia che la famiglia Valdera non avrebbe mai voluto dover pubblicare – ha scritto su Facebook la Pallacanestro Valdera di Capannoli – Ci stringiamo con grande cordoglio intorno alla famiglia di David Cremonini, una persona speciale per noi, che ci ha lasciato poche ore fa. David infatti dopo aver giocato per diversi anni alla Juve Pontedera, ha fatto parte della prima squadra della Pallacanestro Valdera alla sua fondazione, oramai più di 30 anni fa. Non ci sono parole per descrivere quello che proviamo, se ne va una persona che ha fatto tanto per questa società, sempre. Distinguendosi per le sue capacità cestistiche e soprattutto per i suoi valori umani. David rimarrà per sempre un uno di noi”.

Cordoglio anche dal Circolo tennis di Pontedera: “La sua passione per il tennis e la sua amicizia ci mancheranno profondamente. Entrare in campo con lui era sempre un divertimento sia sportivo che umano. Condoglianze alla famiglia di David”.

Il feretro è esposto alla Pubblica assistenza di Pontedera e l’ultimo saluto si terrà martedì 19 marzo alle 14.30 al duomo.