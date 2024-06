Moriolo, tromba d’aria. La conta dei danni

Sul territorio di San Miniato la tempesta, stavolta, è stata localizzata. Una tromba d’aria si è abbattuta, con forza, nella tarda serata di domenica solo su Moriolo. Anzi, segnatamente, al civico 51 di via Volterrana: nel giro di una manciata di secondi è cambiato tutto, quasi che il cielo di fosse accanito all’improvviso su quello spicchio di territorio di campagna, con lo sguardo rivolto al centro storico. "Un’ondata di maltempo i cui effetti – spiega il sindaco Simone Giglioli – sono stati stranamente ed estremamente localizzati". Non ci sono stati danni alle case e tanto meno alle persone. ma il ciclo è stato visto ed ha faciato come fossero margherite, alcuni degli alberi che hanno tranciato i cavi di Enel.

"Si tratta di cinque o sei alberi – aggiunge Giglioli –. Di conseguenza c’è stata una interruzione dell’ energia elettrica nella zona di Moriolo e Genovini lasciando al buio le case. I tecnici di Enel sono intervenuti subito e e successivamente i vigili del fuoco. Al momento non sappiamo ancora i tempi di ripristino. Ieri sera stavano ancora lavorando". La tromba d’aria, pur marginalmente ha colpito anche in zona Cafaggio, limitrofa a Moriolo. Per fortuna i rami sono caduti senza danni alla circolazione stradale o alle strutture presenti nella zona

Ieri la pioggia battente del mattino, un rovescio anche è durato alcuni minuti - e che lasciava presagire possibile conseguenze in termini di allagamenti – ha tracimato in strada fogliame e rami anche in centro storico. Ma non ci sono stati particolari disagi, se non qualche ampio ristangno d’acqua. Così come per la strada che conduce al cimitero di Corazzano dove – lungo la salita che passa davanti all’antica Pieve – un avvallamento nell’asfalto si è immediatamente riempito d’acqua. nessuna criticità significativa nel Comprensorio del Cuoio o in Valdera.

C .B.