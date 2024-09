Montopoli medievale, l’edizione numero 50 è un successo

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

Grande successo per la 50esima edizione di Montopoli Medioevo. Durante lo scorso fine settimana, Montopoli ha ripercorso la propria storia con la rievocazione organizzata dalla Pro Loco e sostenuta dal Comune. A vincere la sfida con l’arco è stata la contrada di Peringiù. Il popolo di San Giovanni ha ottenuto 92 punti, schiacciando così i rivali della contrada di Santo Stefano (Perinsù) che si sono fermati a 84 punti. Miglior arciere è stato Alessio Grilli con 23 punti. "Siamo soddisfatti di questa edizione – commentano il presidente della Pro Loco di Montopoli Virginia Duccini, il vice presidente Tommaso Salvadori - lavoriamo da oltre un anno alla 50esima edizione e ci tenevamo che fosse una bella festa per noi e per l’intero paese". La festa ha avuto inizio il sabato pomeriggio, la domenica sono poi affluiti in paese molti gruppi da fuori per partecipare al corteo della domenica, fra questi: il Corpo dei Valletti di Prato, gli Sbandieratori di Arezzo, i Musici e sbandieratori di Giove, il rione Cassero di Castiglion Fiorentino, la contrada Samo di Fucecchio e il gruppo storico di Montevarchi.

Presente alla sfilata anche la pallavvolista, nonchè oro olimpico Carlotta Cambi madrina della 50esima edizione della festa.